В порту Роттердама задержали более 300 участников пропалестинской акции

Демонстранты заблокировали несколько участков железнодорожных линий, по которым курсируют поезда, в том числе перевозящие взрывоопасные вещества

ГААГА, 11 октября. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала более 300 участников пропалестинской акции, перекрывших железнодорожные пути в районе порта Роттердама. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов.

Отмечается, что 11 октября утром демонстранты заблокировали несколько участков железнодорожных линий в Роттердаме, по которым курсируют поезда, в том числе перевозящие взрывоопасные и токсичные вещества. В результате, подчеркнули в полиции, "создалась ситуация, угрожающая жизни протестующих и работников порта".

"К 15:00 (16:00 мск) все участники акции покинули железнодорожные пути и были задержаны", - сообщили в полиции. Там уточнили, что к вечеру некоторых задержанных демонстрантов отпустили на свободу.

В ходе акции несколько протестующих повредили здания в порту, а также атаковали сотрудников полиции. Один из правоохранителей, подвергшийся побоям, был госпитализирован. Еще двое полицейских получили легкие травмы.

Таким образом, из 300 задержанных 7 человек остаются под стражей: 4 - по подозрению в оказании сопротивления при задержании и нападении на сотрудников полиции, 3 - по подозрению в вандализме и оскорблении представителей власти.

В полиции подчеркнули, что "поддерживают право граждан на протест, но не на действия, создающие угрозу безопасности". В ведомстве напомнили, что администрация Роттердама ранее запретила проводить демонстрацию на железнодорожных путях.