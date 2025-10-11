В Раде заявили, что отопление на Украине включат как можно позже

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко отметил, что это связано с экономией газа

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Украины будут "отодвигать" начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

"Надо смотреть правде в глаза - с газом будут проблемы, с балансом газа проблемы, нам будет его не хватать. Газ будут экономить. Соответственно, чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше сожгут газа. И поэтому правдами и неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона", - приводит его слова агентство УНИАН.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей украинских городов и особенно Киева переехать в деревню на зиму из-за возможного блэкаута.

Уже в нескольких городах Украины власти предупредили о сложном отопительном сезоне. Так, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков сообщил, что зимой могут отключать свет и газ, а во Львове отложили начало отопительного сезона на несколько недель.