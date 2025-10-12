На Украине с начала года выявили более 2,3 тыс. случаев уклонения от мобилизации

Также зафиксировано 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Количество случаев уклонения от мобилизации на Украине с 1 января по 30 сентября 2025 года составило 2 318, обвинения предъявлены по 953 делам. Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции Украины за соответствующий период, с которыми ознакомился ТАСС.

Зафиксировано также 395 случаев уклонения от постановки на воинский учет, обвинения предъявлены в 345 случаях.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. 18 мая того же года в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. В соцсетях почти ежедневно появляются видео насильственной мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах. Периодически всплывают факты избиения людей в военкоматах. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно перейти границу.