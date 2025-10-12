В Саранске устранили коммунальную аварию

Из-за происшествия более 90 многоквартирных домов были без воды

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Аварию, в результате которой без холодного водоснабжения остались свыше 90 многоквартирных домов и более 700 частных, устранили в Саранске. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра города Владимира Быкова.

"Саранскгорводоканал устранил аварийную ситуацию на водоводе диаметром 450 мм в микрорайоне "Юбилейный". Бригады Саранскгорводоканала заменили дефектный участок трубопровода. В настоящее время выполняется промывка внутриквартальной системы водоснабжения. В связи с этим просьба отнестись с пониманием к возможному временному снижению качества подаваемой воды", - написал Быков.

Он также отметил, что перерасчет за некачественное холодное водоснабжение будет произведен автоматически.

Авария на водоводе произошла вечером 11 октября в северо-восточной части Саранска. По данным администрации, под отключение попали более 90 многоквартирных домов по улицам Сураева-Королева, Тавлинская Набережная, Юрия Святкина, Севастопольская, проспект Российской Армии, Волгоградская, Кочкуровская, а также Заводская и Рабочая в микрорайоне Ремзавод. Кроме того, без водоснабжения остались свыше 700 частных домов в микрорайоне Ремзавод, а также в поселках Луховка и Пушкино.