Ефрема Амирамова похоронят 13 октября в Реховоте
Редакция сайта ТАСС
10:58
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Похороны народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова состоятся 13 октября на новом кладбище "Городески" в городе Реховот в центральной части Израиля. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в семье певца.
Читайте также
Ефрем Амирамов: жизнь шансонье
"Похороны Ефрема Амирамова состоятся в понедельник, 13 октября в 11:00 на новом кладбище "Городески" в городе Реховот", - сказала собеседница агентства.