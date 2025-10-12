Ефрема Амирамова похоронят 13 октября в Реховоте

Похороны народного артиста Кабардино-Балкарии состоятся на новом кладбище "Городески"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Похороны народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова состоятся 13 октября на новом кладбище "Городески" в городе Реховот в центральной части Израиля. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в семье певца.

"Похороны Ефрема Амирамова состоятся в понедельник, 13 октября в 11:00 на новом кладбище "Городески" в городе Реховот", - сказала собеседница агентства.