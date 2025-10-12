Россияне с 13 октября смогут подать на визу в Чехию только в посольстве в Москве

Прием граждан РФ будет проводиться по предварительной записи

Редакция сайта ТАСС

Прага, Чехия © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Граждане России с 13 октября смогут оформить краткосрочные визы в Чехию только в консульском отделе чешского посольства в Москве. Об этом сообщили в диппредставительстве республики в РФ.

"12 октября 2025 года заканчивается сотрудничество между посольством Чешской Республики в Москве и визовыми центрами компании VFS Global. С 13 октября 2025 года будет возможно подавать заявления на оформление краткосрочных шенгенских виз только в консульском отделе посольства ЧР в Москве по предварительной записи", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства.

30 сентября визовые центры Чехии в России сообщили о прекращении своей работы. Последним днем приема заявлений в региональных центрах стало 26 сентября 2025 года, а в московском офисе - 29 сентября.