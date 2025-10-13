В Кузбассе из-за ОРВИ и пневмонии 376 детей в детсадах и школах отправили домой

В школах Прокопьевска и Тисульского района ввели карантин

КЕМЕРОВО, 13 октября. /ТАСС/. Дистанционное обучение введено в двух классах двух школ Кемеровской области в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонией. Приостановлена работа 18 групп в 14 детсадах, сообщили ТАСС в Министерстве образования Кузбасса.

"Приостановлена деятельность 18 групп в 14 детских садах в трех территориях (326 детей). Два класса в двух школах в двух территориях переведены на дистанционное обучение (50 детей)", - проинформировали в министерстве.

Карантин введен в школах Прокопьевска и Тисульского района. Детсады закрыты в Новокузнецке, Гурьевском и Яшкинском районах.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю зарегистрировано 13 тыс. случаев ОРВИ. Против гриппа в регионе привиты 470 тыс. человек (18,5% населения).