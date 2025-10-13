Трутнев: центрам "Воин" будут присваивать имена героев СВО

По словам полномочного президента РФ в ДФО, филиалы центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи к 2030 году появятся во всех регионах России

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Имена героев специальной военной операции будут присваиваться центрам военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Сегодня филиалы центра работают уже в 21 регионе, в том числе в Бурятии, Якутии, Татарстане, Чечне и Донецкой Народной Республике. <...> К 2030 году филиалы центра "Воин" появятся во всех субъектах страны. Мы намерены присваивать им имена героев специальной военной операции", - сказал Трутнев.

Трутнев отметил, что сейчас участие в мероприятиях центров "Воин" дает от 2 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ в 27 вузах 11 регионов. "Это помогает удерживать молодежь, повышает престиж участия в таких программах. Будем расширять эту практику", - пояснил он.

Полный текст интервью будет опубликован 14 октября.