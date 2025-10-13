В Приангарье окажут помощь близким погибших от нападения подростка

Ни семья, ни одноклассники не должны остаться с бедой один на один, отметил губернатор региона Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 13 октября. /ТАСС/. Помощь будет оказана ближайшему окружению школьницы и женщины, погибших от нападения 14-летнего подростка в Шелехове Иркутской области. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Утром встретился с уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Татьяной Витальевной Афанасьевой. Одной из тем бесед, разумеется, стала трагедия в Шелехове. <...> Обсудили с Татьяной Витальевной вопросы помощи ближайшему окружению погибших девушки и подростка. Ни семья, ни одноклассники не должны остаться с этой бедой один на один", - написал Кобзев.

По словам Афанасьевой, известно, что подросток не состоял на профилактических учетах и в школе характеризовался положительно.

По данным полиции, убийство было совершено на почве ревности. Женщина-соседка вышла из квартиры на шум и пыталась вступиться за школьницу. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).