Зоопитомник из Подмосковья не будет забирать осиротевших медвежат с Камчатки

Животные остаются в природе, потому что у них есть мама

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Медвежат с Камчатки, кадры с которыми разлетелись по соцсетям, не будут забирать в Москву. Об этом сообщили в питомнике "Земля прайда", ранее предлагавшем перевезти животных.

Утром 12 октября питомник "Земля прайда" в Клину Московской области заявил, что готов взять на себя содержание осиротевших на Камчатке медвежат, видео с которыми появилось в сети. Судя по кадрам, хищники сильно истощены и потеряны. Позже рядом с медвежатами появилась медведица, но они не последовали за ней в лес.

"Друзья, точка в истории с малышами поставлена. Медвежата остаются в природе, потому что у них есть мама. Хотя, может, это и не мама вовсе, а два малыша просто присоединились к самке с детенышем. Самое главное, что мы не отказали в помощи, если бы она понадобилась. В остальном - эти медвежата не наша собственность, распоряжаться права не имеем", - говорится в сообщении.

В октябре 2024 года сотрудники подмосковного парка-приюта "Земля прайда" прилетели на Камчатку, чтобы найти и поймать осиротевшего медвежонка, который прибился к работникам вахтового поселка. Когда их вахта подошла к концу и людям пришла пора уезжать, медвежонок уже привык к постоянному подкармливанию. В дальнейшем он мог погибнуть или стать опасным для местных жителей. Специалисты на самолете через всю страну перевезли медвежонка в Москву и поселили в парке-приюте.