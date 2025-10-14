Профсоюзы не поддерживали обязательное сокращение рабочего дня в пятницу

По словам заместителя председателя ФНПР Нины Кузьминой, единообразный подход может быть неудобен как для работодателей, так и для работников

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) не поддерживает законопроект о обязательном сокращении рабочего дня в пятницу на один час, так как такой единообразный поход может быть неудобен и для работодателя, и для сотрудников. Позиция профсоюзной стороны РТК за подписью заместителя председателя ФНПР Нины Кузьминой имеется в распоряжении ТАСС.

"К сожалению, не было учтено, что единообразный подход к установлению продолжительности последнего рабочего дня на пятидневной рабочей неделе может быть неудобен как для работодателя (из-за особенностей организации производственного процесса), так и для работников, нуждающихся в ином распределении рабочего времени на рабочей неделе", - говорится в документе.

Отмечается, что, согласно пояснительной записке, при разработке законопроекта в расчет была взята продолжительность обеденного перерыва равная одному часу. При этом диапазон перерыва для отдыха и питания составляет от 30 минут до двух часов. Поэтому в зависимости от времени предоставления перерыва, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или соглашением между работником и работодателем, может существенно меняться распределение рабочего времени на рабочей неделе. В том числе допустима ситуация, когда продолжительность рабочего дня накануне выходных дней будет меньше предложенной законопроектом.

"С учетом изложенного профсоюзная сторона РТК не поддерживает проект федерального закона №959665-8 "О внесении изменения в статью 95 Трудового кодекса Российской Федерации" (о сокращении продолжительности рабочего дня накануне выходных дней), но всячески приветствует позитивную практику установления удобного режима рабочего времени, согласованного работодателями с первичными профсоюзными организациями в рамках коллективно-договорного регулирования либо с отдельными работниками в рамках индивидуального договорного регулирования", - подытожили в ФНПР.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что внес в Госдуму проект закона о сокращении рабочего дня в пятницу на один час. По его словам, выпадающий час можно компенсировать путем распределения и отработки в течение понедельника, вторника, среды, четверга.

Сейчас в ТК РФ не предусмотрено обязательное сокращение рабочего дня в пятницу, оно может вводиться по усмотрению работодателя. Согласно Трудовому кодексу, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. В режиме "короткой пятницы" (например, до 16:45 или 17:00), как правило, время обеденного перерыва на предприятии сокращается до 45 или 48 минут вместо одного часа.