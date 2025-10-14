Глава Камчатки поручил ужесточить меры за прикорм диких животных

Такие действия создают риски для здоровья и жизни граждан, отметил Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 октября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил Минлесохоты Камчатки совместно с краевым парламентом региона ужесточить меры в законодательстве за прикорм диких животных. Уже начата работа по внесению дополнений в региональный закон об административных правонарушениях, сообщается на сайте краевого правительства.

Питомник "Земля прайда" в Клину Московской области 12 октября заявил, что готов взять на себя содержание осиротевших на Камчатке медвежат, видео с которыми появилось в соцсетях. Судя по кадрам, хищников в районе реки Жировая прикормили люди, после чего хищники отказались уходить в лес. Специалисты полагают, что в дикой среде они не выживут.

"Нам нужно выработать меры дополнительной ответственности для лиц, которые нарушают правила и прикармливают диких животных. Кадры в СМИ, где сотрудники организации прикармливают медвежат возмутительны, их легко идентифицировать и необходимо это сделать. Это фактически прямое формирование рисков для здоровья, а в перспективе и для жизни наших граждан. Считаю, что нужно проанализировать законодательство и при необходимости давайте думать, как его ужесточать", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Госохотнадзор Камчатки проверяет действия сотрудников организации, прикормивших медведей в районе реки Жировая. По словам специалистов, хищники быстро привыкают, перестают охотиться и становятся агрессивными, теряя страх перед людьми.