Трутнев: почти 13 тыс. человек приняли участие в летней программе "Время юных героев"

Показатель на 15% больше, чем годом ранее, отметил вице-премьер

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Почти 13 тыс. курсантов приняли участие в военно-патриотической смене "Время юных героев" в 2025 году, что на 15% больше, чем в 2024 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"В 2025 году через них прошли почти 13 тыс. курсантов - на 15% больше, чем годом ранее", - сказал он.

Трутнев отметил, что практические сборы и соревнования проходят в детских лагерях и всероссийских центрах "Орленок", "Смена", "Океан". "Мы видим, что интерес растет, и будем расширять программы. Патриотизм - это не лозунг, это действие. Молодежь должна видеть, что Родину можно защитить не только с оружием, но и трудом, знаниями, служением обществу", - пояснил вице-премьер.