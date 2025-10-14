В Приморье не выявили опасного загрязнения воздуха у горящего полигона ТБО

Ситуация продолжает оставаться на контроле Роспотребнадзора

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Пожар площадью 4 тыс. кв. м на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Находкинском городском округе в Приморье, начавшийся 13 октября, не повлиял на безопасность воздуха в жилых районах. Роспотребнадзор провел соответствующие замеры, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В связи с пожаром на полигоне ТБО под Находкой специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю и Центра гигиены эпидемиологии в Приморском крае проводят замеры качества атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Были выполнены замеры качества атмосферного воздуха на ближайшей жилой застройке от полигона. Мониторинг проводился на 10 загрязняющих веществ и гамма-излучения. В настоящее время ни одной положительной находки не обнаружено", - приводят в пресс-службе данные отдела по коммунальной гигиены Роспотребнадзора.

Ситуация продолжает оставаться на контроле ведомства.

В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре 13 октября сообщали о проверке информации о возгорании полигона ТБО в Находкинском городском округе. По данным ведомства, организация, эксплуатирующая полигон, не приняла мер, направленных на недопущение возгорания полигона отходов.