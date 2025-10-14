В Красноярском крае волонтеры покинули место поиска семьи Усольцевых

На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Волонтеры из разных регионов России, участвовавшие в поиске семьи Усольцевых, которая пропала в горной тайге в Партизанском районе Красноярского края, покинули место поиска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Читайте также

Не найдены. Как искали семью Усольцевых под Красноярском

"Сейчас добровольцев отряда в Кутурчине нет. <…> На месте могут работать только профессионалы и сотрудники служб", - сообщили в пресс-службе.

Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искало более 1,5 тыс. человек с разных регионов России.

Ранее сообщалось, что полиция продолжит оперативную работу по поиску семьи. Волонтеры смогут вернуться в Кутурчин для поисков, когда погода улучшится, сойдет снег.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.