Не найдены. Как искали семью Усольцевых под Красноярском

Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября под Красноярском. На поиски семьи вышли не только опытные поисковики, но и неравнодушные жители края. 13 октября активная фаза поисков была завершена. О том, как проходили поиски, — в материале ТАСС

Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края. Они отправились в туристический поход в урочище Буратинко Кутурчинского Белогорья и через некоторое время перестали выходить на связь. С заявлением о пропаже в полицию обратился знакомый семьи.

Начало поисков

1 октября в отряд "ЛизаАлерт" поступила заявка на поиск семьи. Поисковики сразу же выехали на место. Сначала группировка волонтеров составляла 60 человек, затем 80 и с каждым днем количество желающих принять участие в поисках семьи Усольцевых увеличивалось. В общей сложности к розыскам присоединились около 1,5 тыс. человек.

В первую же неделю к поискам подключились волонтеры из близлежащих регионов: Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Также были задействованы региональное отделение Российского Красного Креста, сотрудники полиции, КГКУ "Спасатель", ГУ МЧС и Следственного комитета. Задействовали также вертолет, самолет ВПСО "Ангел" и санавиацию. Как сообщили ТАСС в региональном главке МВД, к поискам были подключены БПЛА, оснащенные тепловизорами и способные работать ночью.

Почти сразу же стало известно, что пропавшая семья ушла в поход в легкой одежде, а зимних вещей у них с собой не было. При этом отмечалось, что Сергей Усольцев был опытным туристом.

Как сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, одна из версий пропажи семьи — мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться.

Также, по данным ведомства, предположительно, у туристов не было с собой палатки. Их сотовые телефоны вне зоны действия сети. Следователями была осмотрена машина Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения.

Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения семьи. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.

Первые подобные поиски в регионе

Надежда появилась, когда в тайге нашли следы кострища. Как сообщили ТАСС в экстренных службах региона, в этом же районе слышали лай собаки, которая могла принадлежать пропавшим туристам. Поиски осложнялись погодными условиями, из-за метели не смогла работать авиация. Как сообщил ТАСС председатель отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев, на малую авиацию возлагались большие надежды, но погода в горной местности не позволила ею воспользоваться в полной мере. Однако удалось привлечь парапланериста, который облетел место поисков. Следов присутствия семьи найдено не было.

Отмечалось, что снежный покров местами достигал 50 см. ТАСС в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщали, что добровольцы работали в экстремальных условиях, с которыми они раньше не сталкивались, — по пояс в снегу. Некоторые добровольцы получали травмы.

Прямых следов присутствия семьи так и не было найдено. Зато коптером были зафиксированы два медведя. По этой причине отряды поисковиков охранялись добровольцами с оружием. При этом версия нападения животных считается маловероятной. Как отметил спасатель и инструктор по туризму Максим Штыб, в случае нападения диких зверей должны были остаться хоть какие-то следы.

По данным на 9 октября, авиация исследовала около 700 кв. км, а поисковики прошли более 4 тыс. км. По словам волонтеров из региона, даже для них рельеф в районе исчезновения семьи стал открытием, ранее никогда подобных поисков в Красноярском крае не было. "Это первые такие поиски в нашем регионе. Вся надежда на главу семьи, учитывая, что он опытный турист", — говорила ТАСС руководитель красноярской общественной организации "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина.

Не найдены

Активная фаза поисков семьи Усольцевых и работа оперативного штаба была завершена 13 октября. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Также о завершении поисковых работ сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

В пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" сообщили, что поиск перешел в режим выполнения точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи удаленного координатора.

"Теперь новая стадия — это автономные группы, которые будут работать, если мы их наберем по строго специфическим задачам. Нам осталось проверить значительный участок местности. Это больше 2,5 км в одну сторону и больше 1,5 км в другую сторону. И все это каменная осыпь", — сообщил ТАСС Григорий Сергеев.

На момент завершения активной фазы обследовано более 5 тыс. км таежных дорог и тропинок.

Активные поиски длились 15 дней. Следов присутствия семьи обнаружено так и не было.

