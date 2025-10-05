Добровольцы с оружием охраняют поисковиков семьи туристов под Красноярском

На месте поисков резко испортилась погода

КРАСНОЯРСК, 5 октября. /ТАСС/. Отряды поисковиков, ищущих в Партизанском районе Красноярского края семью Усольцевых, охраняют добровольцы с оружием из-за диких животных. Об этом сообщает красноярская региональная общественная организация "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

"Местность очень сложная: курумники (каменные глыбы - прим. ТАСС), буреломы, скользкие камни. После снегопада стало особенно опасно. Любой неосторожный шаг может закончиться переломом. Ранее с тепловизора квадрокоптера замечали медведя, следы видели и вживую на следующий день. Про волков тоже говорят местные, но подтвержденных следов пока никто из наших групп не видел. Для безопасности с поисковиками рядом находятся охотники и добровольцы с оружием", - сообщили в отряде.

На месте поисков резко испортилась погода. Температура воздуха днем около минус 11 градусов, лежит снег. "В субботу группа поисковиков сплавлялась по реке, но ничего не обнаружила", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.