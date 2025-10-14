В лечении выброшенной из окна девочки помогают федеральные центры

Будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Врачи из Башкирии консультируются с федеральными медицинскими центрами по лечению выброшенной из окна трехлетней девочки, состояние которой остается крайне тяжелым. Проведено шесть телемедицинских консультаций с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

"Трехлетняя девочка, которая пострадала при падении с высоты, по-прежнему находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать ее состояние. Проведено уже шесть телемедицинских консультаций с федеральными центрами - с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля. В ближайшее время будут проведены обследования, чтобы отследить состояние в динамике", - написал министр.

По версии следствия, утром 9 октября житель Уфы выбросил из окна квартиры на четвертом этаже по улице Ульяновых в Уфе свою трехлетнюю дочь. Ребенка с телесными повреждениями доставили в больницу. Следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), мужчину задержали, 10 октября суд заключил его под стражу. При допросе отец девочки на контакт не пошел, каких-либо показаний не дал. Следователь назначил в отношении него судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизы.