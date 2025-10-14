В Кировской области завершили реконструкцию участка Вазюк - Опарино

Асфальт на этом отрезке дороги уложили впервые

КИРОВ, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты в Кировской области досрочно завершили реконструкцию важного для транспортного сообщения северо-западных районов области участка Вазюк - Опарино в Опаринском районе. Работы на участке шли два года, впервые в истории этих мест там уложили асфальт, сообщил министр транспорта региона Алексей Петряков.

Ранее дорог в асфальтовом исполнении на северо-западе Кировской области не было. Транспортное сообщение от Вазюка до Опарино осуществлялось по дороге с переходным типом покрытия в щебеночном исполнении.

"Мы досрочно завершили реконструкцию участка Вазюк - Опарино в Опаринском районе. Честно говоря, это был один из самых ожидаемых проектов в регионе. Подрядчик "СУ-43" не просто уложился в сроки, надо отдать ему должное - справился досрочно на два месяца! А это, поверьте, в наших условиях не просто успех, особенно учитывая, что работали в обводненной, болотистой местности", - написал министр.

Он отметил, что участок Вазюк - Опарино важен для транспортного сообщения северо-западных районов: Опаринского, Лузского и Подосиновского. "Раньше здесь была дорога с переходным типом покрытия. А сейчас, впервые в истории, асфальтированная дорога дошла до пгт Опарино. Работы шли два года: в 2024 - реконструировали 7,5 км, а в этом году - оставшиеся 18. Все работы прошли в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", - отметил министр, уточнив, что вдоль трассы поставили больше 6 км барьерного ограждения на особо опасных участках, а также установили новое освещение, обновленные знаки, благоустроенные остановки.

Как ранее сообщал ТАСС губернатор Кировской области Александр Соколов, регион рассчитывает развивать маршруты перевозок с юга на север, в том числе автомобильным транспортом. Так, в области начали масштабную реконструкцию дороги на северо-запад региона с выходом к Архангельску и портам Северного морского пути. По словам Соколова, к 2030 году власти рассчитывают сделать дорогу до Лузы.