На Кубани восстановили сообщение с отрезанным из-за дождя селом

В населенном пункте подмыло веревочную переправу

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 октября. /ТАСС/. Специалисты восстановили автомобильное и пешеходное сообщение с селом Молдавановка в Туапсинском районе Кубани, где после дождя возводили веревочную переправу, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В ночь с 13 на 14 октября прошел сильный дождь, подмыло временную переправу через реку в селе Молдавановка, которую ранее оборудовали после разрушения моста во время залповых ливней в августе 2025 года. Оказался поврежден и деревянный мост через реку. Для жителей села спасатели оборудовали веревочную переправу.

"Пешеходное и автомобильное сообщение уже восстановили. Погода пока не меняется. При необходимости направим в округ краевые силы и средства. Исполняющий обязанности министра ГО и ЧС края Сергей Штриков и глава муниципалитета Сергей Бойко регулярно докладывают обстановку", - говорится в заявлении главы региона.

Ранее сообщалось, что в Туапсинским районе в поселке Ольгинка из-за осадков разлился горный ручей был подтоплен двор школы, занятия отменили. Также подтопления произошли в одном из микрорайонов в Новомихайловском.