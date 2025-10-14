В ГД предложили разрешить передавать показания счетчиков в любой день месяца

Авторы инициативы считают, что такой шаг будет положительно воспринят обществом и станет еще одним вкладом в защиту прав потребителей и цифровизацию отечественной энергетики

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Панкратова/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили письма министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину и министру энергетики Сергею Цивилеву с предложением разрешить гражданам передавать показания приборов учета в любой день месяца. Документы есть в распоряжении ТАСС.

По словам авторов запросов, в их адрес поступают многочисленные жалобы из-за системы учета, по которой граждане обязаны передавать показания счетчиков с 15 по 26 число каждого месяца. Депутаты назвали архаичной и неудобной текущую систему, поскольку "современные технологии и уровень развития цифровых сервисов диктуют необходимость предоставления гражданам возможности передавать данные в любой удобный для них день расчетного месяца без угрозы применения "штрафных" санкций в виде усредненных начислений".

"Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативную базу, регулирующую данный вопрос. Речь идет о предоставлении потребителям права передавать показания приборов учета в любой день месяца", - указано в тексте письма.

Авторы считают, что такой шаг будет положительно воспринят обществом и станет еще одним вкладом в защиту прав потребителей и цифровизацию отечественной энергетики.