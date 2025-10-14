В Алчевске после взрыва в доме приостановят начисление платы за ЖКХ

После завершения разборов завалов сотрудники МЧС разрешат доступ в помещения криминалистам, инженерам-строителям для оценки состояния здания и возможности его восстановления

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Комиссия по ЧС в Алчевске, где произошел взрыв в многоквартирном доме, приняла решение о приостановке начисления платы за услуги ЖКХ до особого распоряжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Алчевска Светлана Гребенькова.

Читайте также

Двое погибших и пострадавшие. Главное о взрыве в жилом доме в Алчевске

"Приняли решение приостановить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги жителям дома до особого распоряжения. Дали необходимые поручения по обеспечению безопасности и правопорядка на месте происшествия", - сообщила она по итогам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Она отметила, что завершается разбор завалов, далее сотрудники МЧС разрешат доступ в помещения криминалистам, инженерам-строителям для оценки состояния дома и возможности его восстановления. Также коммунальные службы оперативно проведут работы по полному закрытию теплового контура дома, ведь впереди осенне-зимний период.