Статья
Что известно о взрыве в жилом доме в Алчевске в ЛНР
Редакция сайта ТАСС
01:27
В многоэтажном доме в Алчевске ЛНР произошел взрыв. Загорелась одна из квартир. Частично обрушились квартиры на двух этажах. Погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Расследование и реакция властей
- Дом отключили от энерго- и ресурсоснабжения.
- Для жильцов развернули пункт временного размещения, где остановились 10 человек.
- На место происшествия выехала глава городского округа Светлана Гребенькова.
- Созвали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
- В Алчевске ввели режим ЧС.
- На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
- Для разбора обрушений привлекли необходимую спецтехнику.