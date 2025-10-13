Статья

Что известно о взрыве в жилом доме в Алчевске в ЛНР

В многоэтажном доме в Алчевске ЛНР произошел взрыв. Загорелась одна из квартир. Частично обрушились квартиры на двух этажах. Погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.

Обстоятельства ЧП

Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже в девятиэтажке по улице Гмыри.

Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.

Причиной пожара стал взрыв.

Спасатели эвакуировали жителей дома.

При пожаре обнаружили два трупа.

Расследование и реакция властей