Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Что известно о взрыве в жилом доме в Алчевске в ЛНР

Редакция сайта ТАСС
01:27
© Официальный Telegram-канал СУ СК РФ по ЛНР

В многоэтажном доме в Алчевске ЛНР произошел взрыв. Загорелась одна из квартир. Частично обрушились квартиры на двух этажах. Погибли два человека, сообщили в региональном МЧС.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже в девятиэтажке по улице Гмыри.
  • Частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля.
  • Причиной пожара стал взрыв.
  • Спасатели эвакуировали жителей дома.
  • При пожаре обнаружили два трупа.
Евгений Мартынов/ ТАСС
© Евгений Мартынов/ ТАСС

Расследование и реакция властей

  • Дом отключили от энерго- и ресурсоснабжения. 
  • Для жильцов развернули пункт временного размещения, где остановились 10 человек.
  • На место происшествия выехала глава городского округа Светлана Гребенькова.
  • Созвали комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
  • В Алчевске ввели режим ЧС.
  • На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
  • Для разбора обрушений привлекли необходимую спецтехнику.
 
РоссияЛНР