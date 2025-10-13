Пожар в многоквартирном доме Алчевска в ЛНР произошел после взрыва

Жильцов эвакуировали, сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Возгорание в многоквартирном доме в Алчевске Луганской Народной Республики, в результате которого погибли два человека, произошло после взрыва. Жильцы дома эвакуированы.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Светлана Гребенькова.

"В полночь в Алчевске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри. Причины устанавливаются. <...>Дом отключен от энерго- и ресурсоснабжения. Проведена эвакуация жителей дома", - написала она.

Гребенькова отметила, что выехала на место происшествия. 10 жильцов дома направлены в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников. Созвана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЛНР, на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Организованы мероприятия для установления всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

Ранее в ГУ МЧС по ЛНР проинформировали, что в девятиэтажном доме в Алчевске произошло загорание в квартире на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. На месте инцидента обнаружены двое погибших.