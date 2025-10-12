В Алчевске ЛНР из-за возгорания в многоэтажном доме погибли два человека

Спасатели проводят эвакуацию

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате возгорания в многоэтажном доме в Алчевске ЛНР. Частично обрушились квартиры на двух этажах, спасатели проводят эвакуацию, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

"Произошло загорание в квартире на 7-м этаже, а также частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля. Спасатели проводят эвакуацию жителей дома. В ходе аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены двое погибших. Их данные устанавливают", - говорится в сообщении.