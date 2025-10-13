После взрыва в доме в Алчевске завели уголовное дело

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело после взрыва в многоэтажном доме в Алчевске Луганской Народной Республики, где погибли два человека. Об этом журналистам сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц)", - сказала она.

По ее словам, следователи и криминалисты республиканского СК продолжают работать на месте ЧП, опрашивая жильцов, очевидцев и сотрудников управляющей компании, назначены необходимые судебные экспертизы.