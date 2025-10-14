Раненного ножом ребенка под Калининградом отправили на реабилитацию

После выписки мальчик находится в удовлетворительном состоянии

КАЛИНИНГРАД, 14 октября. /ТАСС/. В Калининградской области восьмилетнего ребенка, получившего в конце сентября ножевые ранения в грудь и спину от 60-летнего мужчины. После выписки из Детской областной больницы вместе с матерью отправили на реабилитацию в семейный ресурсный центр. Об этом ТАСС сообщил Андрей Семиков - глава администрации Мамоновского городского округа, на территории которого проживает семья мальчика.

По данным следствия, вечером 27 сентября в городе Мамоново 60-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в квартире своей знакомой, нанес не менее двух ударов ножом в область груди и спины ее восьмилетнему сыну. Мальчик был госпитализирован в Детскую областную больницу и лишь благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи он выжил и быстро пошел на поправку. 10 октября ребенка выписали в удовлетворительном состоянии.

"Администрация подготовила необходимые документы, и сразу после выписки ребенка из больницы в удовлетворительном состоянии отправили его с мамой в город Гусев, в расположенный там семейный ресурсный центр на реабилитацию", - рассказал он.

Глава администрации отметил, что пока речь идет о двух месяцах пребывания там. "Пока на два месяца, а дальше будет видно", - добавил Семиков.

По словам главы администрации, власти Мамоново намерены ходатайствовать о продлении срока реабилитации "хотя бы еще на два месяца". "А потом, конечно, будем и с органами опеки, и с правоохранительными органами решать, куда детей возвращать (у мальчика есть младшая сестра - прим. ТАСС)", - заметил он. Будет также готовиться повторный иск об ограничении матери детей в родительских правах, "но решение тут принимать суду", добавил Семиков.

Мужчина задержан, взят под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. Он дал признательные показания. Как сообщало ранее следственное управление СК РФ по Калининградской области, по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий. Будет дана оценка и действиям должностных лиц органов опеки и профилактики.