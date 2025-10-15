Аэропорт Якутска возобновил работу после авиаинцидента с Ил-96

Несколько рейсов были задержаны, а также ушли на запасной аэродром в Чульман

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Аэропорт Якутска возобновил работу после авиаинцидента с грузовым самолетом Ил-96, произошедшего в ночь на 15 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Накануне в Росавиации сообщали, что аэропорт Якутска не принимал и не отправлял самолеты с 00:05 местного времени (18:05 вторника мск) из-за разрушения нескольких пневматиков (авиашин) на левой опоре шасси грузового самолета Ил-96, перевозившего груз из подмосковного аэропорта Жуковский (Раменское). Это произошло во время завершающей стадии пробега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) после посадки. Предварительно, на борту находились девять человек, они не пострадали.

"Аэропорт возобновил работу в 07:25 по местному времени (01:25 мск - прим. ТАСС). Несколько рейсов были задержаны, а также ушли на запасной аэродром в Чульман (Нерюнгри)", - говорится в сообщении аэропорта.

По данным аэропорта, при разрушении пневматиков произошло воспламенение тормозных барабанов. Благодаря оперативным действиям служб аэропорта пожар был потушен. После эвакуации самолета ВПП была расчищена.

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в период временного закрытия аэропорта на запасные аэродромы были направлены два рейса авиакомпании "Якутия" из Иркутска и Санкт-Петербурга. Самолеты приземлились в аэропортах Хабаровска и Нерюнгри соответственно.