Землетрясение на Камчатке

На Камчатке наградили сотрудников служб мониторинга за профессионализм при ЧС

Благодарственными письмами наградили работников "Камчатского водоканала", "Камчатскэнерго", Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Единой геофизической службы
02:49

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 октября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов наградил специалистов ресурсоснабжающих организаций и служб мониторинга за профессионализм во время землетрясения 30 июля, ставшего сильнейшим за последние 73 года. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Мне очень важно сказать спасибо вам, представителям разных профессий, всем тем, кто благодаря своему профессионализму, спокойствию и уверенности обеспечил безопасность наших жителей, оперативный мониторинг произошедших беспрецедентных событий, достаточно быстрое обследование зданий и подготовку к ликвидации последствий. Для нашего края это большое испытание. Могу сказать, что вами гордится не только вся Камчатка, но и весь мир", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Уточняется, что благодарственными письмами отмечены работники "Камчатского водоканала", "Камчатскэнерго", Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Единой геофизической службы.

После сильнейшего землетрясения, произошедшего 30 июля 2025 года, глава региона поручил отметить наградами тех, кто в условиях природного катаклизма не оставил рабочие места и продолжил выполнять свой долг. На региональном уровне за самоотверженную работу уже награждено порядка 200 человек. По инициативе губернатора федеральные награды также будут вручены 15 камчатским врачам и девяти медицинским сестрам. 

