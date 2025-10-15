Захарова: РФ задействует все инструменты для защиты соотечественников в Латвии

Соотечественникам, которые находятся вот под прицелом нацизма рады во всех уголках страны, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Россия задействует весь свой арсенал инструментов для защиты соотечественников в Латвии и привлечения внимания профильных площадок. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.

"Посольство России в Риге продолжат оказывать максимальное содействие нашим соотечественникам, которые попали вот в этот водоворот. Нашим соотечественникам, которые находятся вот под прицелом такого нацизма, будет оказано содействие, им рады во всех уголках нашей родины, - сказала дипломат. - Мы будем действительно задействовать весь арсенал, имеющихся в нашем распоряжении инструментов для того, чтобы привлекать внимание к этой проблеме на международных профильных площадках".

"Будем, безусловно, изоблачать и разоблачать вот эту самую политику, хотя еще раз говорю, политикой это нельзя назвать, это нацизм латышских ксенофобов", - добавила она.