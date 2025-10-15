Статья

Tomahawk для Украины и депортация россиян из Латвии. Заявления МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Европейский союз своим содействием поставкам американских ракет Tomahawk и передачей высокоточного оружия Украине показывает отсутствие политической воли к миру. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что Россия задействует весь свой арсенал инструментов для защиты соотечественников в Латвии.

ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.

О поставках Украине ракет Tomahawk

Киевский режим не скрывает подготовку новых терактов" против России, намекая на возможную поставку ракет Tomahawk: "Очевидно, эти планы были сверстаны с учетом возможного появления у Вооруженных сил Украины американских ракет дальнего действия Tomahawk".

Россия не приемлет шантаж с позиции силы и террора: "Попытки использовать угрозу террора или надменно разговаривать с нашей страной с позиции силы для нашей страны не приемлемы".

ЕС содействием поставкам Tomahawk показывает "отсутствие политической воли к миру": "Сознательно затягиваются конфликты, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя".

Об инцидентах с БПЛА в Европе

Россия "категорически отвергает абсурдные и голословные спекуляции о причастности к инцидентам" с беспилотниками в Европе.

Россия не получала официальных запросов от Дании по ситуации вокруг неопознанных беспилотников: "Официальных запросов на этот счет от датских властей по дипломатическим каналам не поступало".

О защите соотечественников в Латвии

Россия задействует весь арсенал инструментов для защиты соотечественников в Латвии: "Мы будем действительно задействовать весь арсенал, имеющихся в нашем распоряжении инструментов для того, чтобы привлекать внимание к этой проблеме на международных профильных площадках".

"Нашим соотечественникам, которые находятся вот под прицелом такого нацизма, будет оказано содействие, им рады во всех уголках нашей Родины".

О поведении Франции

Угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес России подтверждают, что страна "не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей и долгосрочном урегулировании украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией".

Для российской стороны совершенно очевидно стремление Франции "под предлогом так называемого прекращения огня, мирных переговоров дать ВСУ передышку для восстановления сил и в целом продолжать заниматься милитаризацией, эскалацией".

"Мы наблюдаем ярко выраженную закономерность: чем хуже обстоят дела в самой Франции, тем агрессивнее звучат заявления ее руководства в адрес России".

О проверке ICAO

Оценки экспертов Международной организации гражданской авиации в рамках планируемой в 2026 году проверки России могут быть использованы в ущерб безопасности страны: "Мы не исключаем, что при предоставлении иностранным аудиторам доступа к сведениям о состоянии антитеррористической защищенности авиационного комплекса нашей страны существует вероятность использования полученной в ходе проверки информации в ущерб безопасности нашего государства".

"Выбор нашей страны в качестве объекта полномасштабной проверки в 2026 году наряду с имеющимися другими вариантами указывает на высокую долю вероятности принятия по результатам аудита необоснованных политизированных решений".

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия отмечает позитивные изменения в развитии ситуации в секторе Газа, связанные с выполнением соглашения между Израилем и ХАМАС: "С удовлетворением отмечаем, что в последние дни в развитии ситуации в секторе Газа произошли позитивные изменения".

Россия с самого начала кризиса в секторе Газа активно и последовательно добивалась остановки боевых действий и запуска политико-дипломатического процесса, а также вместе с единомышленниками подготовила несколько проектов соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН: "К сожалению, все они были заблокированы западниками, что не позволило выработать консолидированную реакцию Совета [Безопасности ООН]".

О русофобии в мире

Русофобская политика властей Молдавии привела к потере доверия граждан к властям: "Судя по многочисленным публикациям в средствах массовой информации, в молдавском обществе растет ощущение безысходности, тотального недоверия к властям. Такая ситуация - это закономерный итог безответственной русофобской политики официального Кишинева".

Японии следует "прекратить копировать Запад в штамповании русофобских кампаний", а вместо этого "вернуться к своим собственным национальным проблемам, которые копятся теперь все больше и больше".

О ситуации на Мадагаскаре