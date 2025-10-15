Tomahawk для Украины и депортация россиян из Латвии. Заявления МИД РФ
Редакция сайта ТАСС
11:11
Европейский союз своим содействием поставкам американских ракет Tomahawk и передачей высокоточного оружия Украине показывает отсутствие политической воли к миру. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она также отметила, что Россия задействует весь свой арсенал инструментов для защиты соотечественников в Латвии.
ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.
О поставках Украине ракет Tomahawk
- Киевский режим не скрывает подготовку новых терактов" против России, намекая на возможную поставку ракет Tomahawk: "Очевидно, эти планы были сверстаны с учетом возможного появления у Вооруженных сил Украины американских ракет дальнего действия Tomahawk".
- Россия не приемлет шантаж с позиции силы и террора: "Попытки использовать угрозу террора или надменно разговаривать с нашей страной с позиции силы для нашей страны не приемлемы".
- ЕС содействием поставкам Tomahawk показывает "отсутствие политической воли к миру": "Сознательно затягиваются конфликты, они преследуют свои узкокорыстные цели, стремятся не допустить краха созданного ими миропорядка и нанести максимальный ущерб нашей стране, не задумываясь о неизбежных последствиях, в том числе и для себя".
Об инцидентах с БПЛА в Европе
- Россия "категорически отвергает абсурдные и голословные спекуляции о причастности к инцидентам" с беспилотниками в Европе.
- Россия не получала официальных запросов от Дании по ситуации вокруг неопознанных беспилотников: "Официальных запросов на этот счет от датских властей по дипломатическим каналам не поступало".
О защите соотечественников в Латвии
- Россия задействует весь арсенал инструментов для защиты соотечественников в Латвии: "Мы будем действительно задействовать весь арсенал, имеющихся в нашем распоряжении инструментов для того, чтобы привлекать внимание к этой проблеме на международных профильных площадках".
- "Нашим соотечественникам, которые находятся вот под прицелом такого нацизма, будет оказано содействие, им рады во всех уголках нашей Родины".
О поведении Франции
- Угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес России подтверждают, что страна "не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей и долгосрочном урегулировании украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией".
- Для российской стороны совершенно очевидно стремление Франции "под предлогом так называемого прекращения огня, мирных переговоров дать ВСУ передышку для восстановления сил и в целом продолжать заниматься милитаризацией, эскалацией".
- "Мы наблюдаем ярко выраженную закономерность: чем хуже обстоят дела в самой Франции, тем агрессивнее звучат заявления ее руководства в адрес России".
О проверке ICAO
- Оценки экспертов Международной организации гражданской авиации в рамках планируемой в 2026 году проверки России могут быть использованы в ущерб безопасности страны: "Мы не исключаем, что при предоставлении иностранным аудиторам доступа к сведениям о состоянии антитеррористической защищенности авиационного комплекса нашей страны существует вероятность использования полученной в ходе проверки информации в ущерб безопасности нашего государства".
- "Выбор нашей страны в качестве объекта полномасштабной проверки в 2026 году наряду с имеющимися другими вариантами указывает на высокую долю вероятности принятия по результатам аудита необоснованных политизированных решений".
О ситуации на Ближнем Востоке
- Россия отмечает позитивные изменения в развитии ситуации в секторе Газа, связанные с выполнением соглашения между Израилем и ХАМАС: "С удовлетворением отмечаем, что в последние дни в развитии ситуации в секторе Газа произошли позитивные изменения".
- Россия с самого начала кризиса в секторе Газа активно и последовательно добивалась остановки боевых действий и запуска политико-дипломатического процесса, а также вместе с единомышленниками подготовила несколько проектов соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН: "К сожалению, все они были заблокированы западниками, что не позволило выработать консолидированную реакцию Совета [Безопасности ООН]".
О русофобии в мире
- Русофобская политика властей Молдавии привела к потере доверия граждан к властям: "Судя по многочисленным публикациям в средствах массовой информации, в молдавском обществе растет ощущение безысходности, тотального недоверия к властям. Такая ситуация - это закономерный итог безответственной русофобской политики официального Кишинева".
- Японии следует "прекратить копировать Запад в штамповании русофобских кампаний", а вместо этого "вернуться к своим собственным национальным проблемам, которые копятся теперь все больше и больше".
О ситуации на Мадагаскаре
- МИД настоятельно рекомендует российским гражданам "воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки".
- Россия исходит из того, что события на островном государстве являются внутренним делом страны, и призывает "к сдержанности и недопущению кровопролития".