Захарова: Японии не стоит штамповать русофобские кампании

Официальный представитель МИД России отметила, что Токио нужно заняться решением собственных проблем

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Японии не следует идти на поводу у Запада в копировании русофобских кампаний, а лучше заняться решением накопившихся собственных проблем. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Токио стоит прекратить копировать Запад в штамповании русофобских кампаний, нужно вернуться к своим собственным национальным проблемам, которые копятся теперь все больше и больше", - отметила она в связи с недавними обвинениями в адрес РФ с японской стороны то во вмешательстве в парламентские выборы, то в срыве программ содействия развитию Африки.

Официальный представитель дипведомства с сожалением констатировала "дальнейшее скатывание правящих элит в Японии и манипулируемых ими медиа от нормального анализа и трезвомыслия, интеллектуальной честности, подлинной заботы о национальных интересах собственного народа к демагогии, которая нацелена отнюдь не на заботу о народе, а на отвлечение общественности от серьезных внутренних вопросов".

"Все это уже обернулось беспрецедентным кризисом в японском политическом классе, который не способен определиться, в частности, по вопросу: как быть и что делать с руководством страны, - резюмировала Захарова. - Поэтому лучше бы занимались собственными проблемами".