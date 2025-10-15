Захарова: оценки экспертов ICAO могут быть использованы в ущерб безопасности РФ

Кроме того, специалисты Международной организации гражданской авиации могут принять необоснованные политизированные решения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Оценки экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) в рамках планируемой в 2026 году проверки РФ могут быть использованы в ущерб безопасности России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выбор нашей страны в качестве объекта полномасштабной проверки в 2026 году наряду с имеющимися другими вариантами указывает на высокую долю вероятности принятия по результатам аудита необоснованных политизированных решений. Кроме того, мы не исключаем, что при предоставлении иностранным аудиторам доступа к сведениям о состоянии антитеррористической защищенности авиационного комплекса нашей страны существует вероятность использования полученной в ходе проверки информации в ущерб безопасности нашего государства", - сказала она.

Дипломат отметила, что РФ проходила полномасштабные проверки в 2006, 2011, 2019 годах с высокими оценками, что в очередной раз подтверждало статус государства, способного в соответствии с международными стандартами обеспечивать защиту воздушного транспорта от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности. При этом Захарова подчеркнула, что не все мировые державы имеют такие высокие оценки, как у России. В частности, у США по результатам аудита ICAO в 2023 году степень соблюдения стандартов этой структуры составляет 70.67%, а у России этот показатель выше - 89,74%.

При этом Захарова указала на то, что согласно изданному в январе 2025 года электронному календарю ICAO ни в текущем году, ни в 2026 году проверок РФ не планировалось.

"Вместе с тем, в конце июня 2025 года в соответствии с поступившим новым бюллетенем Россию включили в план проверок на 2026 год, при этом из плана исключены государства, проходившие проверки в период с 2018 по 2019 и с более низким результатом, чем у России", - отметила Захарова.