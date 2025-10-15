Захарова: угрозы Макрона показывают, что Франция стремится к конфронтации
Редакция сайта ТАСС
09:31
обновлено 09:50
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона с угрозами в адрес России демонстрируют незаинтересованность Парижа в поиске путей для долгосрочного урегулирования украинского конфликта и нацеленность на эскалацию противостояния с Москвой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей и долгосрочном урегулировании украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией", - обратила внимание дипломат.