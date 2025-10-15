Захарова: угрозы Макрона показывают, что Франция стремится к конфронтации

Официальный представитель МИД России отметила, что слова президента республики говорят о том, что Париж не заинтересован в долгосрочном урегулировании украинского конфликта

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона с угрозами в адрес России демонстрируют незаинтересованность Парижа в поиске путей для долгосрочного урегулирования украинского конфликта и нацеленность на эскалацию противостояния с Москвой. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Высказывания Макрона лишний раз подтверждают, что Франция не заинтересована в совместном добросовестном поиске путей и долгосрочном урегулировании украинского кризиса, а нацелена на эскалацию противостояния с Россией", - обратила внимание дипломат.