Захарова: Россия не приемлет шантаж с позиции силы и террора

Подобные попытки воздействия обречены на провал, указала официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Попытки оказывать давление на Россию с использованием угрозы террора и применения силы обречены на провал. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытки использовать угрозу террора или надменно разговаривать с нашей страной с позиции силы для нашей страны неприемлемы", - отметила она.

Дипломат обратила внимание на то, что "киевский режим не скрывает подготовку новых терактов против РФ с целью эскалации конфликта".