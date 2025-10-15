Реклама на ТАСС
Захарова: Россия не приемлет шантаж с позиции силы и террора

Подобные попытки воздействия обречены на провал, указала официальный представитель МИД
09:04
обновлено 09:29

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Попытки оказывать давление на Россию с использованием угрозы террора и применения силы обречены на провал. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Попытки использовать угрозу террора или надменно разговаривать с нашей страной с позиции силы для нашей страны неприемлемы", - отметила она.

Дипломат обратила внимание на то, что "киевский режим не скрывает подготовку новых терактов против РФ с целью эскалации конфликта". 

