Захарова: Россия не приемлет шантаж с позиции силы и террора
Редакция сайта ТАСС
09:04
обновлено 09:29
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Попытки оказывать давление на Россию с использованием угрозы террора и применения силы обречены на провал. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Попытки использовать угрозу террора или надменно разговаривать с нашей страной с позиции силы для нашей страны неприемлемы", - отметила она.
Дипломат обратила внимание на то, что "киевский режим не скрывает подготовку новых терактов против РФ с целью эскалации конфликта".