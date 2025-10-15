Захарова отметила позитивный сдвиг ситуации в секторе Газа

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия надеется, что достигнутые при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договоренности по сектору Газа будут строго и в полном объеме соблюдаться

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Москва отмечает позитивные изменения в развитии ситуации в секторе Газа, связанные с выполнением соглашения между Израилем и ХАМАС. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы сказать, что с удовлетворением отмечаем, что в последние дни в развитии ситуации в секторе Газа произошли позитивные изменения, связанные с успешным началом выполнения соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что Россия надеется, что достигнутые при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договоренности по сектору Газа будут строго и в полном объеме соблюдаться. "В частности, это касается обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи всем нуждающимся, создания необходимых условий для возвращения перемещенных лиц, восстановления практически полностью разрушенной гражданской инфраструктуры и палестинского анклава, - указала она. - Мы исходим из того, что реализация этих приоритетных задач будут способствовать и итоги саммита, который состоялся в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября".

Она обратила внимание, что Россия с самого начала кризиса в секторе Газа активно и последовательно добивалась остановки боевых действий и запуска политико-дипломатического процесса, а также вместе с единомышленниками подготовила несколько проектов соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. "К сожалению, все они были заблокированы западниками, что не позволило выработать консолидированную реакцию Совета [Безопасности ООН], - указала дипломат. - Тем не менее, мы намерены и далее тесно координировать с партнерами, прежде всего в регионе, вносить свой вклад в коллективные меры, работу, которая будет направлена на долгосрочную стабилизацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в целом".

По ее словам, закономерным итогом всего этого процесса должен стать выход на комплексное решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе. "Убеждены, что реализацию утвержденной профильными резолюциями Совета Безопасности и Генассамблеи ООН двухгосударственной формулы, все это сможет принести долгожданный прочный мир всем народам Ближневосточного региона, в чем мы искренне, по-настоящему заинтересованы", - констатировала официальный представитель МИД РФ.

Соглашение между Израилем и ХАМАС

9 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и палестинского движения ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. По его словам, этот этап предполагает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

13 октября движение ХАМАС и поддерживающие его радикальные группировки в рамках соглашения о прекращении огня освободили 20 израильских заложников, а также передали тела четырех погибших. В обмен Израиль выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительному тюремному заключению.