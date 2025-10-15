Ефрема Амирамова похоронили в Израиле в городе Реховот

В траурной церемонии приняли участие более ста человек

Редакция сайта ТАСС

© Андрей Широков/ ТАСС

РЕХОВОТ /Израиль/, 15 октября. /ТАСС/. Народного артиста Кабардино-Балкарии Ефрема Амирамова похоронили на кладбище "Городески" в городе Реховот в центральной части Израиля, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также

Ефрем Амирамов: жизнь шансонье

В траурной церемонии приняли участие более ста человек. Похороны прошли в соответствии с еврейской традицией.

Ефрем Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии, умер 9 октября на 70-м году жизни в Республиканской клинической больнице КБР. Он родился в 1956 году в Нальчике. Окончил музыкальную школу, затем - Ростовский институт народного хозяйства. Наибольшую известность артисту принесли такие композиции, как "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка".

Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 1989 году было продано более 1 млн экземпляров. В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика", где опубликованы избранные стихи и тексты его песен.