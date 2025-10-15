В ВРНС заявили, что закон о запрете склонения к аборту направлен на защиту женщин

По словам руководителя секретариата Всемирного русского народного собора иерея Василия Лосева, "предлагаемая инициатива - не панацея"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Законопроект о введении на федеральном уровне ответственности за склонение к аборту призван обеспечить права женщин и защитить их от шантажа, уговоров, психологического и экономического давления. Об этом заявил руководитель секретариата Всемирного русского народного собора иерей Василий Лосев.

Читайте также

Что нужно знать о пособиях для молодых матерей в 2025 году

"Эта инициатива не ограничивает права женщин. Напротив, она их защищает. Она защищает женщину от шантажа, уговоров, психологического и экономического давления, когда ее пытаются лишить права выносить и родить своего ребенка", - сказал он на общественных слушаниях по вопросу изменения федерального законодательства в части защиты женщин от аборта в Общественной палате РФ. Текст выступления имеется в распоряжении ТАСС.

"Как государство может в полной мере защитить материнство, если остается пространство для давления на беременную женщину для склонения ее к прерыванию жизни, которая уже зародилась внутри ее? Предлагаемый проект закрывает эту правовую лакуну. Он становится тем самым инструментом, который превращает декларативную защиту в реальную и эффективную", - добавил отец Василий, также возглавляющий юридическую службу Московской митрополии.

По словам священника, "предлагаемая инициатива - не панацея". "Ее принятие важно в рамках комплексного подхода, охватывающего весь спектр проблем, связанных с защитой семьи и детства, должна быть создана целая система поддержки, которая в равной степени защищает права и матери, и отца, обеспечивая тем самым прочный фундамент для благополучия каждой семьи", - подчеркнул он.

"Наши оппоненты, зачастую это профессиональные юристы, ссылаясь на Конституцию России, говорят о том, что основной закон нашего государства защищает жизнь только с момента рождения. Но если мы обратимся к тексту с большим вниманием, то увидим, что Конституция не отрицает защиту жизни до рождения, в преамбуле Конституции РФ утверждается ответственность народа за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями. Но о каком будущем поколении может идти речь, если мы не обеспечим самому первому, самому уязвимому его представителю - нерожденному ребенку - право на жизнь? Защита жизни до рождения - это и есть та самая ответственность перед будущим, о которой говорится в преамбуле", - заключил отец Василий.