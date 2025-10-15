Депутат Рады Кучеренко: Киеву не хватает электроэнергии из-за повреждения ТЭЦ

Наблюдается дефицит мощностей, отметил украинский политик

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Две киевские ТЭЦ получили 10 октября серьезные повреждения, что привело к последующим проблемам с электроснабжением города. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

По его словам, наблюдается дефицит мощностей. "Причинами являются, в первую очередь, значительные повреждения [энергетической инфраструктуры]. Еще в пятницу две киевские ТЭЦ [в результате полученных повреждений] <...> стали выдавать ноль электричества. Одна - 800 МВт, другая - 540", - сказал он в эфире YouTube-канала "Новости Live".

Как отметил парламентарий, Киев "не может жить без внешней "подкормки", ему не хватает собственной" генерации. Кучеренко также выразил недоумение в связи с бездействием властей. По его мнению, ни центральные, ни местные власти, ни частные владельцы не подготовились должным образом к возможным отключениям электроэнергии в Киеве.

14 октября в центре и части районов Киева произошел частичный блэкаут. На станциях метро "Крещатик" и "Арсенальная" также не было света, они расположены в центральной части города. Местные СМИ писали, что масштабное обесточивание в городе вызвало проблемы в работе столичного метрополитена - на некоторых станциях было темно, а движение поездов было частично затруднено. Позже Киевская городская государственная администрация сообщила, что частичный блэкаут был вызван проблемой на одном из энергетических объектов города. В городе можно наблюдать проблему с электричеством - заработали генераторы из-за аварийных отключений света.