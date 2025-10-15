В Госдуме объяснили короткие майские праздники в 2026 году

Из-за длинных новогодних выходных отдыхать после 1 и 9 мая россияне будут по три дня, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб

Редакция сайта ТАСС

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Майские праздники в 2026 году будут короче предыдущих, в том числе из-за предстоящих длинных новогодних каникул. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия").

Читайте также

График отдыха: производственный календарь на 2026 год

Она отметила, что в Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней в течение года, но они переносятся, если выпадают на выходные. При этом общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м - 247.

"В 2025 году у нас были длительные майские праздники (два раза по четыре дня - прим. ТАСС). В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня", - сказала депутат. Она отметила, что россияне в следующем году будут отдыхать по три дня несколько раз, в том числе по случаю праздников 23 Февраля и 8 Марта, но четырехдневных выходных в 2026 году не повторится.

"Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья <...> имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать по России и за ее пределами и вообще - наслаждаться длинными выходными днями", - подчеркнула депутат.

Как подсчитал ТАСС, майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за восемь лет. В 2022, 2024 и 2025 годах праздники в мае длились суммарно по восемь дней (четыре дня первые майские и четыре дня вторые). В 2023 году - семь дней (три дня к 1 Мая и четыре к 9 Мая). В 2020-2021 годах между майскими праздниками были нерабочие дни из-за ковида. А в 2019 году майские праздники продлились суммарно девять дней (1-5 мая и 9-12 мая). В 2018 году россияне отдыхали четыре дня на первые майские праздники и лишь один день в День Победы.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС отметил, что ближайшие новогодние праздники будут самыми длинными за многие годы. Они продлятся 12 дней с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.