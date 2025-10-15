На Чукотке план по вакцинации от гриппа выполнили почти на 50%

Привились почти 14 тыс. жителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Почти 14 тыс. жителей Чукотки привились от гриппа, плановые показатели по вакцинации выполнены почти на 50%, сообщили ТАСС в окружном управлении Роспотребнадзора.

"Вакцинировано более 47% от общего плана. Случаев заражения вирусами гриппа на территории Чукотки в этом сезоне зафиксировано пока не было", - рассказали в учреждении.

В настоящий момент заболеваемость ОРВИ в округе ниже пороговых значений более чем на 40%. Прививочная кампания против гриппа продолжается.