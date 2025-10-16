Журнал People узнал причину смерти Дайан Китон

По словам родственников актрисы, она умерла из-за пневмонии

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Об этом журналу People сообщила семья актрисы.

"Семья Китон очень благодарна за любовь и поддержку, которую ей оказывали в последние несколько дней. <...> Дайан умерла от пневмонии 11 октября", - говорится в заявлении родственников актрисы.

По сведениям источников People, состояние актрисы "внезапно ухудшилось", ее смерть стала неожиданностью.

Китон родилась в Лос-Анджелесе в 1946 году. Актриса дебютировала в кино в комедии "Любовники и другие незнакомцы" (Lovers and Other Strangers, 1970). Известность пришла к ней после съемок в картине Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец" (The Godfather, 1972) и благодаря работам в фильмах Вуди Аллена "Любовь и смерть" (Love and Death, 1975), "Энни Холл" (Annie Hall, 1977). Китон была удостоена премий "Оскар", "Золотой глобус".