Трамп рассказал, как ужинал с Си Цзиньпином и Макроном по щиколотку в воде

Президент США отметил, что во время его первого срока в Белом доме не было подходящего зала приемов, и ужинать с главами государств приходилось в саду, где часто шел дождь

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал, что из-за отсутствия в Белом доме подходящего зала приемов во время своего первого срока ему иногда приходилось ужинать с главами иностранных государств в саду по щиколотку в воде.

Во время приема в своей резиденции он отметил, что самым большим помещением в Белом доме является Восточный зал, который вмещает лишь около 100 человек. По этой причине администрации многих президентов США часто были вынуждены ограничивать количество проводимых мероприятий или число приглашенных гостей. При этом действительно крупные приемы нередко проводились в саду: для ужина там устанавливали шатер, в котором накрывались столы.

"И у них были некоторые катастрофические мероприятия. По какой-то причине каждый раз, когда они ставили шатер, шел дождь. А это нехорошо. Они, как правило, использовали нижний уровень. Как вы знаете, здесь довольно большая территория, но они использовали нижний уровень, где дождь просто просачивался в зал", - рассказал он. "И это было не очень приятно, когда вы сидите за ужином и разговариваете. Здравствуйте председатель [КНР] Си [Цзиньпин], как у вас дела? Приветствую вас, Эмманюэль [Макрон] из Франции и все те люди, которые бывали здесь. А в это время около четырех дюймов воды буквально бегут по вашим туфлям. И вы пытаетесь делать вид, что ничего не происходит, но это так", - с улыбкой вспомнил он.

"Так что у нас больше подобное не повторится, и это здорово. Нам это действительно нужно", - добавил он.

В июле администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал стоимостью $200 млн. Средства для строительства выделит сам президент, а также группа спонсоров. Новое сооружение будет расположено возле построенного в 1902 году восточного крыла Белого дома. Площадь зала составит 8,4 тыс. кв. м. Во время мероприятий он сможет вместить до 650 посадочных мест. Строительные работы должны быть завершены до окончания второго президентского срока Трампа в январе 2029 года.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.