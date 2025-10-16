Стало известно, сколько россиянам в среднем в месяц нужно денег для счастья

Этот показатель достиг 257 тыс. рублей, следует из опроса SuperJob

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россияне считают, что для того, чтобы не считаться бедняком, нужно зарабатывать больше 48 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют результаты опроса SuperJob в газете РБК.

Согласно исследованию, в 2015 году респонденты отмечали 15 тыс. рублей как самый низкий доход. Показателем богатства называется доход не менее 930 тыс. рублей в месяц. Переступить порог, за которым, по мнению респондентов, начинается богатство, тоже стало сложнее - в 2015 году сумма необходимого для этого дохода была в два раза меньше - 453 тыс. рублей

Как отмечается в опросе, среднему россиянину для счастья необходимо не менее 257 тыс. рублей в месяц. В 2015 году респонденты оценивали ее в 175 тыс. рублей в месяц.