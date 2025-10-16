Брод отметил важность темы возвращения соотечественников в Россию

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека также подчеркнул, что новая концепция миграционной политики России на ближайшие четыре года учитывает наработки прежних лет, проблематику и вызовы новых реалий

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Утвержденная президентом РФ Владимиром Путиным концепция государственной миграционной политики на 2026-2030 годы большое внимание уделяет возвращению соотечественников в Россию, что важно в условиях продолжающейся эскалации русофобии в странах ближнего и дальнего зарубежья. Такое мнение высказал ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и президиума президентского Совета по межнациональным отношениям Александр Брод.

"Меня порадовало, что большое внимание в концепции уделяется возвращению соотечественников в Россию, создание условий для их приема. Это особенно важно в условиях, когда те же страны Прибалтики жестоко выдавливают русских. К большому сожалению, эскалация русофобии набирает обороты в Молдове и ряде других стран ближнего и дальнего зарубежья", - сказал Брод, комментируя размещенный накануне на портале правовых актов документ.

Он подчеркнул, что сейчас общая задача гражданского общества и государства - принять соотечественников, легализовать их без бюрократии и волокиты, помочь обустроиться, найти себя.

Собеседник агентства отметил, что новая концепция миграционной политики России на ближайшие четыре года учитывает наработки прежних лет, проблематику и вызовы новых реалий. "В документе подчеркивается, что приоритет на рынке труда по-прежнему отдается россиянам. Но если имеется дефицит рабочих рук, то мы готовы принимать иностранных граждан при строгом условии: они должны быть надлежащим образом подготовлены и неукоснительно соблюдать российское законодательство, уважать наши традиционные нравственные, культурные и духовные ценности", - сказал Брод.

По его словам, особое внимание в концепции уделяется усилению контроля за приезжими, в том числе с использованием цифровых технологий, а снижение криминализации мигрантов - один из приоритетов. Еще одна важная тема, которую выделил эксперт - социально-культурная адаптация трудовых мигрантов, иностранных студентов.

"Концепция миграционной политики - документ, который не оторван от реальной жизни. До 31 декабря должен быть разработан план реализации концепции. Убежден, что институты гражданского общества, экспертное сообщество могут сыграть в процессе разработки плана и его реализации значительную роль. Важен и общественный контроль за реализацией данной концепции", - заключил собеседник агентства.