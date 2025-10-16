Статья

Типы зимней резины: какая спасает на снегу, а какая — на асфальте

Чтобы чувствовать себя за рулем уверенно в любое время года, нужно вовремя "переобувать" машину. Однако в зимней резине надо разбираться, чтобы уметь подобрать нужную именно для своего авто. В зависимости от региона, температуры, состояния дорог и стиля вождения один тип шин может быть идеальным, а другой — совершенно непригодным. Разбираемся, какие бывают виды зимней резины и в чем между ними разница

Классификация основных видов зимней резины

Зимние шины отличаются друг от друга принципами работы и областью применения.

Шипованные ориентированы на лед и укатанный снег.

Нешипованные фрикционные, или "липучки", в свою очередь разделяются на европейские (для мягких, влажных зим) и скандинавские (для низких температур и глубокого снега).

Всесезонные шины с зимней сертификацией — отдельная категория, находящаяся между настоящей зимней резиной и универсальными моделями.

Чтобы определиться, какой вид необходим конкретному автомобилю в конкретных условиях, нужно понимать, как все эти типы покрышек ведут себя на дороге.

Основные характеристики зимних шин

Состав резины

Зимние шины изготавливают из особых смесей с высоким содержанием силики (диоксида кремния) и натуральных компонентов, благодаря чему они остаются эластичными даже при –30 °C. Эта мягкость позволяет протектору "обволакивать" неровности дороги и цепляться за лед или снег.

Рисунок и глубина протектора

У зимних шин глубокие канавки и множество ламелей — мелких прорезей, которые раскрываются при контакте с дорогой. Ламели увеличивают кромки зацепления, а канавки помогают отводить воду, снежную кашу и грязь. Отдельно стоит отметить направленные и V-образные рисунки, которые улучшают сцепление на мокрой дороге. Глубина протектора зимней шины по техническим требованиям должна составлять не меньше 4 мм.

Шипы или фрикционные технологии

Шипованные шины снабжены металлическими вставками, которые врезаются в лед и обеспечивают лучшее сцепление на гололеде. Фрикционные (или "липучки") работают за счет множества ламелей и особого состава резины. Они тише, комфортнее и лучше подходят для городских условий, но на голом льду уступают шипам.

Индексы нагрузки и скорости

На боковине каждой шины указаны параметры, обозначающие максимально допустимую нагрузку и скорость. Несоответствие этим характеристикам может привести к деформации покрышки или аварии. Больше всех распространены индексы нагрузки от 75 (387 кг на одну шину) до 104 (900 кг на одну шину). Индексы скорости обозначаются буквами латинского алфавита, скажем, Q (160 км/ч), S (189 км/ч), Y (300 км/ч). Для легковых автомобилей используются буквы от T до Y.

Маркировка

Часто на зимних шинах можно увидеть обозначения M+S (Mud and Snow — грязь и снег) или пиктограмму с горной вершиной и снежинкой (Three-Peak Mountain Snowflake, 3PMSF). Первая указывает, что шина рассчитана на легкие зимние условия, а вторая подтверждает прохождение официальных тестов на сцепление со снегом.

Все эти параметры важны. Их комбинация определяет, как шина поведет себя в разных дорожных условиях: будет ли автомобиль устойчивым на льду, как быстро он остановится на укатанном снегу и насколько комфортной и безопасной окажется поездка.

Шипованные шины: классика северных дорог

Шипованные шины придумали специально для гололеда и плотного снега. В каждый блок протектора вмонтированы металлические шипы: небольшие вставки из карбида вольфрама или стали, которые врезаются в лед и обеспечивают надежное сцепление даже на укатанной скользкой поверхности.

Шипы различаются по составу сплава, форме, размеру, а их количество может варьироваться от 90 до 190 на одно колесо. Современные шипованные шины гораздо технологичнее, чем те, что выпускались 20–30 лет назад. Производители тщательно рассчитывают расположение и форму шипов, чтобы они не вылетали при движении по асфальту и не создавали лишнего шума.

Превзойти главное преимущество шипов — устойчивость на льду и укатанном снегу — другим видам зимних шин пока не удалось. Машина на шипованной резине уверенно трогается, тормозит и держит траекторию даже на скользкой трассе. Однако есть и минусы: повышенный шум, износ асфальта и ограничения в некоторых регионах (в крупных городах Европы и Японии шипованная резина запрещена). А на сухом или мокром асфальте шипы уменьшают сцепление и увеличивают тормозной путь.

Европейские фрикционные шины

Сцепление с дорогой фрикционных шин ("липучек") обеспечивается за счет особого состава резины и сложного рисунка протектора. Европейский тип таких шин рассчитан на влажный асфальт, слякоть и редкий снег, то есть на условия мягкой зимы.

Их главными особенностями являются специальная резиновая смесь и неглубокий рисунок с широкими канавками для отвода воды. Протектор часто асимметричный или направленный — он улучшает управляемость и устойчивость на высокой скорости.

Поскольку такие шины изначально не рассчитаны на езду по льду, производители делают упор на устойчивость к аквапланированию и короткий тормозной путь на мокрой дороге.

К плюсам фрикционных шин можно отнести:

низкий уровень шума;

комфорт при езде по городу;

экономичность (снижается расход топлива);

отсутствие вреда для асфальта.

Минусы же очевидны: на льду или глубоком снегу сцепление значительно хуже, чем у шипованных моделей. В регионе, где зима непредсказуема и бывают сильные морозы, европейские "липучки" могут оказаться недостаточно надежными.

Скандинавские фрикционные шины: мягкость против мороза

Скандинавские шины представляют собой нечто среднее между шипованной и европейской зимней резиной. Они тоже не имеют шипов, но созданы для морозных условий и снежных дорог.

Секрет здесь в мягком каучуке, сохраняющем эластичность при -30 °C и ниже. Протектор глубокий, с множеством ламелей — тонких прорезей, которые работают как мини-шипы. Они создают дополнительное трение между шиной и снегом или льдом.

В отличие от европейских моделей, скандинавские "липучки" могут использоваться на укатанном снегу и даже на наледи, хотя там их сцепление все же немного уступает шипованным.

Плюсы:

отличное поведение на снегу;

мягкий ход и низкий шум;

устойчивость при низких температурах.

Минусы:

ухудшение управляемости при оттепели;

повышенный износ на асфальте.

Всесезонная резина с зимней сертификацией

Всесезонные шины исторически появились как удобный компромисс для регионов с очень мягкой зимой. Но в последние годы производители вывели на рынок отдельную подкатегорию: всесезонные шины с маркировкой 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake). Это означает, что шина прошла ограниченные тесты на сцепление со снегом и официально признана пригодной для зимних условий в рамках многих регуляций.

Что нужно знать об этих шинах

Они не равны настоящим зимним шинам. Конструкция и профиль протектора по-прежнему оптимизированы под широкий диапазон температур, а не под экстремальный мороз и лед. На укатанном льду или в условиях северных морозов преимущества остаются за специализированной зимней шиной.

В сравнении со "специальными" зимними моделями такие шины чаще имеют более высокое сопротивление качению. Это показатель противодействия движению колеса по покрытию, который прямо пропорционален расходу топлива, то есть чем он выше, тем больше топлива расходует авто. Но такие покрышки меньше изнашивают дорожное покрытие, а уровень шума у них обычно ниже, чем у шипованных.

Они больше подойдут жителям южных регионов, городским водителям с аккуратным стилем езды, владельцам автомобилей с небольшим пробегом. Всесезонка не рекомендована тем, кто регулярно сталкивается с гололедом, частыми метелями или суровыми морозами.

Тип протектора: как рисунок влияет на поведение зимней шины

Даже у шин одного типа (фрикционных) разный рисунок протектора может кардинально изменить их поведение на дороге. Протектор определяет, как быстро шина отводит воду, удерживает сцепление на поворотах и противостоит заносу.

Существует три основных типа рисунка протектора:

симметричный ненаправленный: это самый распространенный вариант. Он обеспечивает сбалансированные характеристики, подходит для спокойной езды и городских условий;

симметричный направленный (V-образный): этот лучше отводит воду и слякоть, повышает устойчивость на мокрой дороге и поэтому часто используется на европейских фрикционных шинах;

асимметричный: у него сложная комбинированная структура — внутренняя часть отвечает за сцепление на снегу, внешняя — за устойчивость на поворотах.

Производители нередко комбинируют эти решения, добиваясь компромисса между безопасностью и комфортом.

Что делает зимние шины зимними

Отличие зимней резины от летней обеспечивает еще и смесь каучука, способная сохранять эластичность на морозе. Если летняя шина при -5 °C становится "дубовой", то зимняя остается мягкой и цепкой.

В состав зимних шин входят:

натуральный каучук: основа, обеспечивающая гибкость при низких температурах;

силика (кремниевая кислота) — добавка, улучшающая сцепление с мокрым покрытием;

смягчители и пластификаторы: они помогают удерживать эластичность;

сажевые наполнители, которые отвечают за прочность и износостойкость.

У шипованных шин состав обычно чуть жестче, чтобы шипы крепче держались в блоках. У скандинавских "липучек", наоборот, смесь максимально мягкая, чтобы лучше сцепляться с рыхлым снегом и льдом.

Эти различия и объясняют, почему зимнюю резину нельзя использовать летом: на жаре она быстро изнашивается и теряет сцепление.

Маркировка зимней резины: как определить тип по обозначениям

Маркировка — быстрый и надежный способ исключить неподходящие варианты при подборе: по ней понятно и происхождение шины, и ее целевая среда применения.

Ключевые обозначения на боковине

M+S (Mud + Snow) — историческое обозначение, указывающее на пригодность шины для грязи и снега. Но это лишь базовый знак, он не гарантирует серьезных зимних свойств.

3PMSF / символ "горная вершина + снежинка" — означает, что шина прошла тесты на работу в условиях снежного покрытия и соответствует определенным требованиям по сцеплению. Для официальных зимних условий этот знак важнее, чем M+S.

DOT-код и дата производства — последние четыре цифры DOT показывают неделю и год (2422 — 24-я неделя 2022 года). Возраст шины важен при покупке: старые шины теряют эластичность.

Индекс нагрузки и скоростной индекс — показывают, какую нагрузку и скорость выдержит шина; соответствие рекомендациям производителя автомобиля обязательно.

Производственный код и дополнительные обозначения — иногда производители указывают дополнительные метки: SUV, XL (усиленная нагрузка), RUNFLAT (возможность движения при проколе).

Как по маркировке понять тип шины

3PMSF — признак серьезной зимней резины. Упоминание studded, studdable означает, что модель шипованная или рассчитана на установку шипов. Отсутствие слова studded и обозначения направленного протектора и глубоких ламелей чаще указывает на фрикционные решения (а вот европейские или скандинавские — нужно уточнять в техлисте).

Для внедорожников ищите SUV или C (commercial) и индекс нагрузки, повышенный относительно обычных легковых шин.

Как тестируют зимние шины

Самыми авторитетными считаются испытания, организуемые ADAC (Германия), Test World (Финляндия), Auto Bild, Auto Motor und Sport, а также российским журналом "За рулем". Их результаты обычно публикуются осенью, перед началом зимнего сезона.

Тесты проходят в реальных условиях: на льду, снегу, мокром асфальте. Каждая модель проходит серию проверок:

торможение на льду и снегу, где фиксируется длина тормозного пути с определенной скорости;

управляемость и устойчивость, то есть как шина реагирует на повороты руля и изменение траектории;

разгон и сцепление на уклоне, важные для заснеженных дорог;

аквапланирование, когда колеса теряют контакт с дорогой из-за слоя воды;

уровень шума и топливная экономичность.

Результаты тестов часто различаются, потому что условия и критерии у каждой организации свои. Так, ADAC оценивает до 16 параметров, включая износостойкость, а Test World делает акцент на поведении шин при экстремальном холоде. Поэтому при выборе важно не гнаться за одной "победившей" моделью, а смотреть на стабильность результатов в разных тестах и понимать, при каких условиях проводилось испытание. Чем шире диапазон испытаний и честнее методика, тем больше доверия заслуживает итоговая оценка.

Также существуют производственные тесты, которые выполняют сами бренды. Их испытательные полигоны расположены за полярным кругом и позволяют моделировать обледенелые трассы, снежную кашу и сильные перепады температур. Такие тесты помогают подстраивать состав смеси и рисунок протектора под реальные климатические зоны.

Зимой погода часто меняется, оттепели уступают место морозам, и наоборот. Разобравшись в типах шин, их составе и особенностях, можно подобрать модели, подходящие под конкретный климат и стиль вождения. Но важно не гнаться за универсальностью, а выбирать осознанно: тогда машина останется предсказуемой на любом покрытии, а зимние поездки будут спокойными и безопасными.