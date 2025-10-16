Сладкая газировка под запретом для детей и подростков. Это так?

"Информация о том, что Госдума только собирается ввести акциз на сладкую газировку и запретить ее продажу несовершеннолетним, не соответствует действительности, — комментирует ТАСС управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев. — Акциз на сахаросодержащие напитки уже действует в России с 1 июля 2023 года и закреплен в Налоговом кодексе. В 2025 году ставка составляет 10 рублей за литр напитка, содержащего более 5 г сахара на 100 мл. Эта норма распространяется на производителей и импортеров, и речь не идет о каком-то новом налоге или инициативе".

Что касается ограничений на продажу, то юрист пояснил, что федерального запрета на реализацию сладких газированных напитков несовершеннолетним нет. С 1 марта 2025 года вступил в силу Федеральный закон № 304-ФЗ, который запрещает продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические. При этом под тонизирующими понимаются напитки, содержащие кофеин или растительные экстракты в концентрации, обеспечивающей стимулирующее воздействие. По словам эксперта, к обычным сладким газировкам вроде "Кока-Колы" или "Пепси" это не относится — они не считаются тонизирующими и не требуют проверки паспорта при покупке.

Илья Русяев прокомментировал и появляющиеся в Сети фотографии табличек с предупреждениями о продаже газировки только совершеннолетним, указав на то, что юридической силы такие объявления не имеют. "Они могли появиться из-за путаницы с новым законом об энергетиках или ошибочной трактовки региональных ограничений, которые касаются исключительно напитков с выраженным тонизирующим эффектом. Распространять эти требования на обычные сладкие напитки неправомерно", — заключает эксперт.

По словам юриста, в Государственной думе на данный момент нет законопроекта, который бы предусматривал ограничение продажи сладкой газировки детям. Обсуждения на эту тему действительно ведутся, в частности, инициативу о запрете продаж таких напитков несовершеннолетним выдвинул Национальный родительский комитет. Однако это лишь общественное обращение, не оформленное в виде законопроекта. "Для введения подобных ограничений потребовался бы отдельный федеральный закон с точными формулировками и критериями, иначе возник бы конфликт с действующими техническими регламентами. На сегодняшний день все ограничения касаются только энергетиков и напитков с реальным тонизирующим эффектом", — заявляет эксперт.