МВД рассказало, как мошенники обманывают фрилансеров

Злоумышленники сначала запрашивают личные данные , а затем присылают ссылку якобы для оплаты услуг

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Злоумышленники в схеме обмана на биржах фриланса сначала запрашивают личные данные пользователей, а затем присылают ссылку якобы для оплаты услуг. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

"Мы провели анализ мошенничества, связанного с биржами фриланса. В большинстве случаев злоумышленники использовали одну и ту же схему. Сначала запрашивали личные данные пользователей: номер карты, ФИО, телефон, а затем присылали ссылку якобы для оплаты услуг", - сообщили в управлении.

В МВД пояснили, что есть и особенности. "Самый частый сценарий - когда мошенник представляет себя клиентом и просит перейти в мессенджер "для удобства". Там он сообщает, что оплатил заказ через платформу, и присылает ссылку для подтверждения платежа", - сказали в киберполиции. Там добавили, что сайт при этом может быть поддельным и имеет адрес, отличающийся от адреса оригинала.

Кроме того, как отметили в УБК, иногда злоумышленник настаивает на предоплате или уверяет, что деньги уже перечислены - это повод насторожиться.

Намного реже, но встречаются и обратные схемы: мошенники выдают себя за фрилансеров или представителей платформы, отметили в МВД. "Они предлагают "оплатить доступ" к проектам, "активацию профиля" или "лицензию для работы". После перевода денег пользователь теряет и средства, и доступ к аккаунту", - пояснили в ведомстве. Также иногда злоумышленники создают фейковые профили специалистов, чтобы через них выманивать предоплаты у реальных заказчиков.