В индустриальные парки ЛНР намерены вложить не менее 1 млрд рублей

Специализация парков будет ориентироваться на металлообработке, машиностроении и производстве композитных материалов

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Инвесторы намерены вложить не менее 1 млрд рублей в каждый из создаваемых индустриальных парков на территории Луганской Народной Республики. Специализация парков будет ориентироваться на металлообработке, машиностроении, производстве композитных материалов. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава правительства ЛНР Егор Ковальчук.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в ЛНР посетил предприятие по выпуску алюминиевых радиаторов отопления и алюминиевого профиля "Юнис". Он поручил Минпромторгу РФ проработать создание индустриального парка в ЛНР

"Процесс запущен - на данный момент начата проработка бизнеса-проекта. Касаемо других проектов индустриальных парков на территории республики: планируется привлечение внебюджетных инвестиций в каждый из них в размере более 1 млрд рублей, что позволит создать современную инфраструктуру и поддержать размещение не менее пяти предприятий-резидентов. Речь идет о металлообработке, машиностроении, производстве строительных и композитных материалов, что позволит снизить зависимость от внешних поставок и обеспечить технологический суверенитет региона", - сообщил Ковальчук.

По его словам, примерами таких проектов являются индустриальные парки "Металлург", "Стахановец", увеличение рабочих мест на базе предприятия "Лугамаш", за счет открытия производственных мощностей и нового цеха.