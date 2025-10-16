Эксперт Восканян предупредила об опасности пальмового масла в детском питании
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Использование пальмового масла в детском питании из-за содержания пальмитиновой кислоты задерживает процесс пищеварения у ребенка, что приводит к риску срыгиваний и запоров. Об этом ТАСС рассказала доктор технических наук, профессор, профессор кафедры инновационных технологий продуктов из растительного сырья МГУТУ им К. Г. Разумовского (ПКУ) Ольга Восканян.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что использование пальмового масла в любых детских продуктах должно быть запрещено, а в других продуктах оно должно быть ограничено.
"Пальмитиновая кислота в грудном молоке и пальмовом масле находится в различных положениях - β-пальмитат и α-пальмитат соответственно, поэтому пальмитиновая кислота, находящаяся в пальмовом масле, хуже усваивается, задерживается процесс пищеварения, что приводит к риску срыгиваний и запоров, а это неблагоприятный фактор", - заявила эксперт.
При этом пальмовое масло для грудничка не является токсичным или опасным компонентом. "Температура плавления пальмового масла - 40 градусов Цельсия. Масло усваивается не столько за счет температуры, сколько за счет воздействия ферментов, - пояснила она, подчеркнув, что самая большая опасность в том, что масло не расщепляется и остается в просвете кишечника, не всасываясь.
В производстве детских смесей используют качественное пальмовое масло, которое разрешено по нормам и стандартам. "Молочный жир - это более современный источник пальмитиновой кислоты для ребенка", - заявила Восканян.
Пальмовое масло - один из самых популярных растительных жиров в мире, который является качественным источником жира и "строительным материалом" для клеток, мозга, многих гормонов, а также для получения энергии, однако вокруг него все равно не утихают споры. "Для того чтобы приблизить молочную смесь по составу к грудному молоку, при его производстве производитель находит более богатые источники пальмитиновой кислоты, и максимально удобным из них является пальмовое масло в роли жирового компонента смеси, поскольку в его составе высокий процент пальмитиновой кислоты - 39-47%, которая обеспечивает 50% энергии, которая необходима ребенку", - заключила собеседница агентства.