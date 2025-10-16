Эксперт Восканян предупредила об опасности пальмового масла в детском питании

При этом продукт не является токсичным или опасным компонентом для грудничков, уточнила профессор кафедры инновационных технологий продуктов из растительного сырья МГУТУ им К. Г. Разумовского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Использование пальмового масла в детском питании из-за содержания пальмитиновой кислоты задерживает процесс пищеварения у ребенка, что приводит к риску срыгиваний и запоров. Об этом ТАСС рассказала доктор технических наук, профессор, профессор кафедры инновационных технологий продуктов из растительного сырья МГУТУ им К. Г. Разумовского (ПКУ) Ольга Восканян.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что использование пальмового масла в любых детских продуктах должно быть запрещено, а в других продуктах оно должно быть ограничено.

"Пальмитиновая кислота в грудном молоке и пальмовом масле находится в различных положениях - β-пальмитат и α-пальмитат соответственно, поэтому пальмитиновая кислота, находящаяся в пальмовом масле, хуже усваивается, задерживается процесс пищеварения, что приводит к риску срыгиваний и запоров, а это неблагоприятный фактор", - заявила эксперт.

При этом пальмовое масло для грудничка не является токсичным или опасным компонентом. "Температура плавления пальмового масла - 40 градусов Цельсия. Масло усваивается не столько за счет температуры, сколько за счет воздействия ферментов, - пояснила она, подчеркнув, что самая большая опасность в том, что масло не расщепляется и остается в просвете кишечника, не всасываясь.

В производстве детских смесей используют качественное пальмовое масло, которое разрешено по нормам и стандартам. "Молочный жир - это более современный источник пальмитиновой кислоты для ребенка", - заявила Восканян.

Пальмовое масло - один из самых популярных растительных жиров в мире, который является качественным источником жира и "строительным материалом" для клеток, мозга, многих гормонов, а также для получения энергии, однако вокруг него все равно не утихают споры. "Для того чтобы приблизить молочную смесь по составу к грудному молоку, при его производстве производитель находит более богатые источники пальмитиновой кислоты, и максимально удобным из них является пальмовое масло в роли жирового компонента смеси, поскольку в его составе высокий процент пальмитиновой кислоты - 39-47%, которая обеспечивает 50% энергии, которая необходима ребенку", - заключила собеседница агентства.